Сильный снег и ветер сохранятся в Мурманской области до конца 21 ноября

Мурманск основательно засыпает снегом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

20 ноября в Мурманскую область пришел снегопад. Как сообщают в МЧС региона со ссылкой на гидрометцентр, непогода, в том числе и метель, сохранятся до вечера 21 ноября.

Сильнее всего достанется северу области и Мурманску.

- Водители слишком часто полагаются на свои силы, а также возможности своего автомобиля. Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть особенно осторожными в сложных погодных условиях: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключать маневры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу движения. Пешеходам тоже нельзя забывать о требованиях безопасности: переходить дорогу следует только в установленных местах и обеспечивать свою видимость на дорогах, используя на одежде световозвращающие элементы, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Как сообщает паблик "Погода в Мурманске", в ночь с 20 на 21 ноября в областном центре выпало 8 миллиметров осадков, а за 2,5 дня - 18.

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