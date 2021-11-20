В аэропорту "Мурманск" теперь можно сделать ПЦР-тест

Пункт расположен на территории аэропорта, работает круглосуточно. Фото: Олег ФИЛОНОК

В международном аэропорту "Мурманск" открылась лаборатория диагностики COVID-19. Теперь пассажиры могут сделать ПЦР-тест в здании воздушной гавани, получив результаты на электронную почту в течение суток. Справка выдается на двух языках.

- Данная услуга крайне востребована для прибывших из-за границы граждан, которые согласно требованиям Роспотребнадзора обязаны предъявить справку в течение 72 часов после прилета, и теперь могут сделать это прямо в терминале аэропорта. Оперативная диагностика сразу по прилету позволяет снизить риски заражения окружающих, разгрузить лабораторные службы, а также сэкономить время, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Помимо этого, посетители аэропорта смогут пройти экспресс-тестирование на наличие коронавируса с получением результатов в течение 15 минут на базе тестов SD BIOSENSOR, а также вызвать лабораторную службу на дом.

Пункт расположен на территории аэропорта, работает круглосуточно. Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8-800-33-33-299.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для мурманских школьников Мурманской области пришли 9 новых автобусов. Транспорт будет собирать детей по отдаленным населенным пунктам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru