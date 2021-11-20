На дороге Мишуково-Снежногорск произошло смертельное ДТП

По данному факту проводится проверка. Фото: vk.com/szrpso
19 ноября в Мурманской области произошло страшное ДТП, которое унесло жизнь человека.
- Около 17.00 в районе 2 километра автодороги "Мишуково-Снежногорск", водитель автомобиля Renault, по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
В ДТП водитель автомобиля Renault погиб на месте. По данному факту проводится проверка.
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