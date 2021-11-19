В Кировске откроется уникальная выставка работ путешественника Федора Конюхова

В МВЦ «Апатит» будет представлено 44 работы – часть художественной коллекции Федора Филипповича. Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 ноября в Музейно-выставочном центре «Апатит» в Кировске откроется уникальная выставка живописи и графики «Федор Конюхов. Путешествие длиною в жизнь» (0+). Известный путешественник Федор Конюхов прославился не только как мореплаватель, но и как талантливый художник.

- Вдохновение для написания картин он находил в своих странствиях, среди полярных льдов, океанских волн и горных вершин. Все свои впечатления, эмоции, переживания и открытия он, переосмыслив, «выплеснул» яркими красками на полотна, - сообщили в музее.

В МВЦ «Апатит» будет представлено 44 работы – часть художественной коллекции Федора Филипповича.

Выставка будет работать с 20 ноября до 19 декабря (ежедневно с 10.00 до 21.00). Вход свободный.

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