Самолет в Мурманск: прямые рейсы, откуда можно улететь без пересадок

Из Мурманска самолеты летают не только в Москву и Санкт-Петербург. Фото: Олег ФИЛОНОК

Регулярно из воздушной гавани Мурманска в Москву и Санкт-Петербург вылетают прямые самолеты. Однако, куда еще можно отправиться без пересадок, знает далеко не каждый пассажир. «КП»-Мурманск» расскажет актуальное зимнее расписание аэропорта столицы Заполярья.

Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь», «Смартавиа», «Победа» ежедневно осуществляют рейсы в три крупнейших аэропорта столицы — Шереметьево, Домодедово и Внуково.

В Санкт-Петербург можно отправиться рейсами «России»/«Аэрофлота» и «Смартавиа».

В Сочи заявлены прямые перелеты у «Аэрофлота» и «Смартавиа». А еще «Аэрофлот» летит из Мурманска в Симферополь.

В Архангельск и Череповец можно добраться авиаперевозчиком «Северсталь». В Пермь и Челябинск летит «Ред Вингс».

У «Смартавиа» также есть рейсы в Калининград, а «Азимут» выполняет рейсы из Мурманска в Краснодар.

В Нижний Новгород и чартером в Шарм-Эль-Шейх перелеты осуществляет авиакомпания «Северный ветер».

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