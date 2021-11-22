Самолет в Мурманск: прямые рейсы, откуда можно улететь без пересадок

Из Мурманска самолеты летают не только в Москву и Санкт-Петербург.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Регулярно из воздушной гавани Мурманска в Москву и Санкт-Петербург вылетают прямые самолеты. Однако, куда еще можно отправиться без пересадок, знает далеко не каждый пассажир. «КП»-Мурманск» расскажет актуальное зимнее расписание аэропорта столицы Заполярья.
Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь», «Смартавиа», «Победа» ежедневно осуществляют рейсы в три крупнейших аэропорта столицы — Шереметьево, Домодедово и Внуково.
В Санкт-Петербург можно отправиться рейсами «России»/«Аэрофлота» и «Смартавиа».
В Сочи заявлены прямые перелеты у «Аэрофлота» и «Смартавиа». А еще «Аэрофлот» летит из Мурманска в Симферополь.
В Архангельск и Череповец можно добраться авиаперевозчиком «Северсталь». В Пермь и Челябинск летит «Ред Вингс».
У «Смартавиа» также есть рейсы в Калининград, а «Азимут» выполняет рейсы из Мурманска в Краснодар.
В Нижний Новгород и чартером в Шарм-Эль-Шейх перелеты осуществляет авиакомпания «Северный ветер».
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