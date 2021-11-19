Под Североморском произошло страшное лобовое ДТП, пострадали три человека

По данному факту проводится проверка. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Утром 19 ноября в районе Североморска произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

- По предварительным данным, около 10.00 в районе 21 километра автоподъезда к Североморску водитель ВАЗа при движении в сторону флотской столицы выехал на встречную полосу, где столкнулся с SsangYong. Пострадали три человека, которых доставили в медицинское учреждение, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По данному факту проводится проверка.

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