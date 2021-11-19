В Мурманскую область прилетит Олег Матыцин

В программе - посещение различных спортивных объектов, а также соревнований "Хибинская гонка". Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 ноября в Кировск с рабочим визитом прилетит министр спорта Олег Матыцин.

В программе - посещение различных спортивных объектов, а также соревнований "Хибинская гонка". На этих выходных также официально откроют сезон катания на горнолыжных склонах Кировска.

Напомним: в последний раз Олег Матыцин прилетал в Мурманскую область в декабре 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске разыскивают очевидцев смертельного ДТП с участием мотоциклиста. Авария произошла еще в сентябре (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru