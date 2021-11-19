В Мурманскую область прилетит Олег Матыцин

В программе - посещение различных спортивных объектов, а также соревнований "Хибинская гонка".
Фото: Антон ЗАБИРОВ
20 ноября в Кировск с рабочим визитом прилетит министр спорта Олег Матыцин.
В программе - посещение различных спортивных объектов, а также соревнований "Хибинская гонка". На этих выходных также официально откроют сезон катания на горнолыжных склонах Кировска.
Напомним: в последний раз Олег Матыцин прилетал в Мурманскую область в декабре 2020 года.
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