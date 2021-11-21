Полярная ночь в Мурманской области-2021/2022: когда начнется и закончится, сколько будет длиться

Полярная ночь в Мурманске начнется 2 декабря, продлиться 40 дней и закончится 10 января. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пройдет чуть больше недели, и Заполярье попрощается с солнцем. Рассказываем, когда начнется и закончится полярная ночь в Мурманской области-2021/2022.

Дольше всего солнце не увидят в Вайде-Губе и на полуострове Рыбачий - целых 52 дня. 48 дней полярная ночь продлится в Печенге, где она начнется 28 ноября и закончится 14 января. А вот в Видяево, Заполярном, Заозерске и Никеле ее длительность составит 46 дней.

Полярная ночь в Мурманске начнется 2 декабря, продлится 40 дней и закончится 10 января.

Длительность полярной ночи в регионе:

26.11 - 16.01 (52 дня) - Вайда-Губа, полуостров Рыбачий; 28.11 - 14.01 (48 дней) - Печенга; 29.11 - 13.01 (46 дней) - Видяево, Заполярный, Заозерск, Никель; 30.11 - 12.01 (44 дня) - Гаджиево, Полярный, Снежногорск, Териберка, Ура-Губа; 1.12 - 11.01 (42 дня) - Североморск; 2.12 - 10.01 (40 дней) - Мурманск; 2.12 - 10.01 (40 дней) - Мурмаши, Кильдинстрой; 3.12 - 9.01 (38 дней) - Шонгуй, Магнетиты; 4.12 - 8.01 (36 дней) - Лопарская, Верхнетуломский; 8.12 - 3.01 (27 дней) - Островной; 8.12 - 4.01 (28 дней) - Оленегорск; 9.12 - 3.01 (26 дней) - Ловозеро; 10.12 - 2.01 (24 дня) - Мончегорск, Ревда; 14.12 - 28.12 (15 дней) - Кировск; 15.12 - 27.12 (13 дней) - Апатиты, Ковдор; 20.12 - 22.12 (3 дня) - Зашеек.

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