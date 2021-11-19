В приют Мурманской области поставили 48 литров некачественного молока

роверку качества они не прошли, массовая доля белка составляла всего 1,47 %, хотя должна быть не менее 3 %. Фото: Мария ЛЕНЦ

В апреле 2021 года управление Россельхознадзора по Мурманской области отобрало в приюте для детей и подростков «Берегиня» в Кильдинстрое пробы молока. Проверку качества они не прошли, массовая доля белка составляла всего 1,47 %, хотя должна быть не менее 3 %.

- Молоко произвело в марте 2021 года предприятие ООО «Молмаркет», зарегистрированное в Калужской области, на своей площадке в Смоленской области. Часть молока через цепочку поставщиков направили в адрес поставщика в Мурманске, а от него 48 литров, – в мурманское учреждение социального обслуживания, - сообщает пресс-служба Россельхознадора региона.

В отношении производителя составили протокол об административном правонарушении. По решению Арбитражного суда Калужской области, предприятие привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Никель и Заполярный. Купить морепродукты можно будет в течение семи часов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru