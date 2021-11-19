Мурманская область вошла в число регионов с самым высоким коллективным иммунитетом по коронавирусу

План по вакцинации от коронавируса выполнен на 63,2 %. Фото: Антон ЗАБИРОВ

План по вакцинации от коронавируса выполнен на 63,2 %. Напомним, что он составляет 80 % от взрослого населения.

- Мурманская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким коллективным иммунитетом. Призываю всех пройти вакцинацию, кто еще этого не сделал, чтобы скорее победить коронавирус! - сообщил губернатор Андрей Чибис.

От гриппа в регионе привились 30 % северян от запланированного числа.

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