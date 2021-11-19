Мурманская область вошла в число регионов с самым высоким коллективным иммунитетом по коронавирусу

План по вакцинации от коронавируса выполнен на 63,2 %.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
План по вакцинации от коронавируса выполнен на 63,2 %. Напомним, что он составляет 80 % от взрослого населения.
- Мурманская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким коллективным иммунитетом. Призываю всех пройти вакцинацию, кто еще этого не сделал, чтобы скорее победить коронавирус! - сообщил губернатор Андрей Чибис.
От гриппа в регионе привились 30 % северян от запланированного числа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске разыскивают очевидцев смертельного ДТП с участием мотоциклиста. Авария произошла еще в сентябре (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru