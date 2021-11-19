Житель Мурманска украл с грузовика аккумуляторные батареи на 27 тысяч рублей

Полицейские изъяли оборудование и вернули владельцу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился житель Мурманска и сообщил о краже аккумуляторных батарей с его грузовика марки Daewoo. Стоимость ущерба составила около 27 тысяч рублей.

Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний мурманчан, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Следователи установили, что поздно вечером, находясь возле автомобильных боксов, злоумышленник заметил грузовик без сигнализации и снял с большегруза аккумуляторные батареи, которые после отвез в пункт металлоприема.

Полицейские изъяли оборудование и вернули владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. С фигуранта взята подписка о невыезде, - прокомментировала пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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