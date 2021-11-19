В Мурманске провели аудит детской службы онкологии и гематологии

Специалисты дали рекомендации по созданию консультативного отделения при Мурманской областной детской больнице, службы инфекционного контроля, нутритивной поддержки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева (Центр им. Дмитрия Рогачева) провели в Мурманске аудит службы детской онкологии и гематологии.

Врачи посетили Мурманскую областную детскую больницу и другие организации, оказывающие помощь пациентам по профилю «детская онкология/гематология», где подробно изучили организацию работы.

- Среди первоочередных выявленных проблем - недостаток врачебных и сестринских кадров. Специалисты подчеркнули, что, возможно, это общая проблема региона, затронувшая, в том числе, и службу детской онкологии/гематологии. Также они отметили, что Мурманская областная детская клиническая больница построена давно и не подготовлена для решения задач, стоящих перед службой, - сообщили в Центре.

Сейчас правительство области и минздрав разрабатывают глобальный проект строительства новой областной детской клинической больницы. Специалисты Центра отметили, что готовы оказать методологическую поддержку при планировке медучреждения и готовы подробно рассказать об устройстве службы. Также в Центре действует программа по обучению узких специалистов, где готовы принять врачей Мурманской области.

Специалисты дали рекомендации по созданию консультативного отделения при Мурманской областной детской больнице, службы инфекционного контроля, нутритивной поддержки.

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