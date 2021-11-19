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Здоровье19 ноября 2021 11:12

За сутки в Мурманской области 251 человек заболел коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 19 ноября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Выздоровели 64 466 северян, на лечении остаются 17 080 пациентов.

Выздоровели 64 466 северян, на лечении остаются 17 080 пациентов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 19 ноября 2021 года, за последние сутки 251 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 84 021 человек, количество летальных исходов - 2475 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+130, всего 39995), Кандалакшский район (+24, всего 6247) и Мончегорск (+16, всего 6799).

Выздоровели 64 466 северян, на лечении остаются 17 080 пациентов.

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