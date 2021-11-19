За сутки в Мурманской области 251 человек заболел коронавирусом

Выздоровели 64 466 северян, на лечении остаются 17 080 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 19 ноября 2021 года, за последние сутки 251 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 84 021 человек, количество летальных исходов - 2475 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+130, всего 39995), Кандалакшский район (+24, всего 6247) и Мончегорск (+16, всего 6799).

Выздоровели 64 466 северян, на лечении остаются 17 080 пациентов.

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