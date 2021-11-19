16-летний подросток из Кировска избил 20-летнего соперника из-за девушки

Молодой человек избил лежавшего соперника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировске будут судить 16-летнего подростка, который жестоко избил 20-летнего северянина. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

- Ночью 29 июля 2021 года неподалеку от дома 21 на улице Парковой в Кировске подозреваемый выпивал в компании знакомых. Между двумя молодыми людьми из компании завязалась борьба из-за девушки. Обвиняемый встал на сторону одного из знакомых и нанес лежащему на земле потерпевшему не менее восьми ударов кулаками в области живота и грудной клетки, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Пострадавшего молодого человека увезли в больницу с пострадавшей селезенкой, что расценивается врачами как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Свою вину подозреваемый признает.

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