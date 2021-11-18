В Мурманской области подорожали морковь, картофель и баранина

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманскстат рассказал, как изменились цены на продукты за неделю в магазинах Североморска, Мурманска и Апатитов.

Сильнее всего подорожали морковь (на 3,5 %), картофель (на 2 %), баранину, пшеничную муку (на 1 %), сливочное масло, говядину (на 0,9 %), сахарный песок (на 0,5 %). Снизилась средняя цена на репчатый лук (на 1,1 %), свежую белокочанную капусту (на 0,8%), куриные яйца (на 0,6 %).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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