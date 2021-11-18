В Апатитах выявили нарушения при перевозке детей на школьных автобусах

На противоречащие закону нормативно-правовые акты принесены два протеста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Апатитов, проверяя исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей школьными автобусами, выявила нарушения.

- Установлено, что школьные перевозки в образовательных организациях Апатитов осуществляет Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания управления образования администрации Апатитов. При этом в учреждении не соблюдается порядок ведения и заполнения журнала регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров водителей. Это дает основания предполагать возможность допуска к управлению транспортом водителей, не прошедших медосмотр, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Кроме того, прокуратура выявила локальные нормативно-правовые акты управления образования администрации, а также школы № 14, которые не соответствуют требованиям законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Для устранения нарушений в адрес руководителя конторы хозяйственно-эксплуатационного обслуживания внесено представление. На противоречащие закону нормативно-правовые акты принесены два протеста.

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