В Мурманске подорожали шубы, тапки и нитки

Об изменении потребительских цен на товары и услуги за октябрь в Мурманской области сообщил Мурмансктат. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Об изменении потребительских цен на товары и услуги за октябрь в Мурманской области сообщил Мурмансктат.

По сравнению с сентябрем наибольший прирост цен отмечен на меха и меховые изделия (на 6 %), ковры (на 4,9 %), домашнюю обувь (на 2,7 %) и нитки (на 2,6 %).

Среди услуг наиболее увеличилась плата за проживание в 4-5-звездочной гостинице (на 13,9 %). Повысились тарифы и в сфере связи – плата за пересылку простой посылки внутри России (на 3 %).

На пассажирском транспорте возросла стоимость билета в салон эконом-класса самолета (на 5,3 %) и проезда в маршрутном такси (на 3,6 %). А на железнодорожном транспорте ездить стало дешевле на 4,5 %.

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