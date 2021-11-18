В Мурманске ребенка зажало дверью в движущейся маршрутке

В Североморске ребенка зажало дверью транспорта, и в таком небезопасном положении ему пришлось провести некоторое время, пока машина двигалась. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

О неприятном инциденте, случившемся в маршрутке №105, сообщили в паблике "Мурманск". В Североморске ребенка зажало дверью транспорта, и в таком небезопасном положении ему пришлось провести некоторое время, пока машина двигалась.

- Водитель маршрутки не выпустил ребенка на остановке Невского в Мурманске, зажал дверью и провез так пол остановки! Пишу заявление в органы, ищу свидетелей! - написала мама ребенка Юлия Федорова.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в УМВД России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах выявили нарушения при перевозке детей на школьных автобусах. Водителей могли допускать к управлению транспортом без медосмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru