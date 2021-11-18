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Общество18 ноября 2021 14:57

В Мурманске ребенка зажало дверью в движущейся маршрутке

Юный пассажир ехал в таком положении пол остановки
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Североморске ребенка зажало дверью транспорта, и в таком небезопасном положении ему пришлось провести некоторое время, пока машина двигалась.

В Североморске ребенка зажало дверью транспорта, и в таком небезопасном положении ему пришлось провести некоторое время, пока машина двигалась.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

О неприятном инциденте, случившемся в маршрутке №105, сообщили в паблике "Мурманск". В Североморске ребенка зажало дверью транспорта, и в таком небезопасном положении ему пришлось провести некоторое время, пока машина двигалась.

- Водитель маршрутки не выпустил ребенка на остановке Невского в Мурманске, зажал дверью и провез так пол остановки! Пишу заявление в органы, ищу свидетелей! - написала мама ребенка Юлия Федорова.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в УМВД России по Мурманской области.

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