В Мурманске выберут студента года

После отбора к основному этапу состязаний допустили 50 студентов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Мурманске начался ежегодный городской конкурс «Студент года», на него поступило более 60 заявок. После отбора к основному этапу состязаний допустили 50 студентов.

В этом году для участников подготовили 15 испытаний: конкурс «Я выбираю жизнь», приуроченный к декаде SOS; тестирование «МОСТ», направленное на проверку кругозора участников; творческое испытание «Tikstar» на платформе TikTok и другие.

- Не секрет, что студенческая жизнь – это не только учебный процесс, но и активная общественная деятельность, а подобные конкурсы – отличная возможность заявить о себе и сделать первый шаг в профессиональной карьере. Самых достойных ожидает заслуженная победа, – отметила временно исполняющая полномочия главы муниципального образования города Мурманск Тамара Прямикова.

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