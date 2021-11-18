В Мурманске выберут студента года

После отбора к основному этапу состязаний допустили 50 студентов.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Мурманске начался ежегодный городской конкурс «Студент года», на него поступило более 60 заявок. После отбора к основному этапу состязаний допустили 50 студентов.
В этом году для участников подготовили 15 испытаний: конкурс «Я выбираю жизнь», приуроченный к декаде SOS; тестирование «МОСТ», направленное на проверку кругозора участников; творческое испытание «Tikstar» на платформе TikTok и другие.
- Не секрет, что студенческая жизнь – это не только учебный процесс, но и активная общественная деятельность, а подобные конкурсы – отличная возможность заявить о себе и сделать первый шаг в профессиональной карьере. Самых достойных ожидает заслуженная победа, – отметила временно исполняющая полномочия главы муниципального образования города Мурманск Тамара Прямикова.
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