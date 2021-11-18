По центру Мурманска бегает белочка

Зверька, уже сменившего шубку, заметили на проспекте Ленина рядом с бывшим загсом. Белочка бегала по деревьям и не очень боялась людей. Фото: Скриншот видео

Если живешь на Крайнем Севере, то удивляться диким животным в городе не стоит. По Коле, например, бегают огромные зайцы. А в центре Мурманска заметили белочку.

Зверька, уже сменившего шубку, заметили на проспекте Ленина, рядом с бывшим загсом. Белочка прыгала по деревьям и не очень боялась людей.

Напомним: в Мурмашах волк таскает собак.

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