Прокуроры помогли жителям Мурманской области взыскать 13 миллионов рублей с работодателей

Работа по восстановлению трудовых прав граждан продолжается.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
За 10 месяцев 2021 года прокуроры направили в суды Мурманской области 263 заявления о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 9 миллионов рублей. Рассмотрели и удовлетворили 220 исков на 6,6 миллиона рублей.
- Кроме того, на своевременную и в полном объеме оплату труда прокурорами области в мировые суды направлено 256 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму более 7,7 миллиона рублей, 219 из которых уже рассмотрены и удовлетворены, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.
Работа по восстановлению трудовых прав граждан продолжается.
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