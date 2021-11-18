В Оленегорске автомобиль уехал без водителя и врезался в дорожный знак

Личность водителя установлена. Фото: скрин видео/администрация Оленегорска

15 ноября в Оленегорске произошла необычная авария, попавшая на камеры видеонаблюдения. Один из автомобилей укатился без водителя, пересек проезжую часть улицы Строительной и врезался в дорожный знак. Об этом сообщили в администрации города.

- Машина создала нештатную ситуацию для движущегося автотранспорта и повредила стойку дорожного знака. Водитель с места ДТП скрылся. Его личность установлена, - отметили в мэрии.

Для возмещения ущерба в рамках проведения досудебного разбирательства водителя просят добровольно обратиться в управление городского хозяйства Оленегорска.

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