Александра Гапанович на "Модном приговоре" показала северную коллекцию одежды

Перед тем как появилась героиня «Модного приговора», прошел показ Александры Гапанович с участием нестандартных моделей, например, с протезами. Фото: Скриншот видео

Дизайнер одежды Александра Гапанович приняла участие в съемках передачи «Модный приговор». Выпуск, который вышел в эфир Первого канала 18 ноября, посвятили стандартам красоты.

Главной героиней стала многодетная мать из Москвы Маргарита Волкова, которая любит необычную одежду, хотя ее мама всегда одевала как дворянку, так как гордилась историей семьи. Перед тем как появилась героиня «Модного приговора», прошел показ Александры Гапанович с участием нестандартных моделей, например, с протезами.

- На создание коллекции меня вдохновил Русский Север, мой родной край. Я также очень люблю модельера Вивьен Вествуд, ее швы наружу, бунт, асимметрию. С начала своего творческого пути я на нее смотрела, - рассказала мурманчанка.

К слову, носить одежду Гапанович посоветовала стилист блогера Дани Милохина Сашель Коко.

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