Стилист Дани Милохина посоветовала носить одежду дизайнера из Мурманска

Стилист Дани Милохина Сашель Coco в интервью для Grazia отметила Александру Гапанович как одного из самых интересных молодых дизайнеров. Фото: Кудрявов Борис / Личный архив

Имя дизайнера Александры Гапанович из Мурманска уже много лет хорошо знакомо северянам. Но ее творчество оценили и за пределами региона.

Стилист Дани Милохина Сашель Коко в интервью для Grazia отметила Александру Гапанович как одного из самых интересных молодых дизайнеров.

- Чтобы попасть в сказку, нужно поймать вдохновение. Дизайнер Sasha Gapanovich с этой задачей точно справилась! Фактура и завораживающее сочетание тканей, трендовые косынки и высокие объемные перчатки дополняют практически каждый образ. Особое внимание хочется уделить пальто с узорами: чувствуется вдохновение старинными фильмами. В частности, культовой кинолентой "Морозко", - так Сашель Коко прокомментировала работы Александры Гапанович.

Напомним: дизайнер из Мурманска приняла участие в "Модном приговоре".

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