Новый год-2021 в Мурманской области: Мест нет!

Новый год можно и дома встретить, а можно устроить небольшое путешествие на Крайний Север. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новогодние праздники лучше планировать заранее, чтобы за пару дней до часа икс не сойти с ума, бегая за подарками, завершая рабочие дела, впопыхах украшая елку и нарезая салаты. Так что заблаговременно рассказываем, как отметить Новый год в Заполярье.

Где жить

Прошлой зимой отдохнуть на зимних праздниках в Мурманской области могли лишь избранные. А все потому, что заселяли в отели и гостиницы только тех, кто прописан в регионе. Теперь такого правила нет, однако есть другое «но»: при заселении нужен QR-код или его альтернатива (отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня, справка о перенесенном за последние полгода коронавирусе или медотводе).

Об отдыхе в гостиницах или домиках стоит подумать уже сейчас. Например, в мурманском отеле Azimut бронь на новогоднюю ночь уже недоступна. Однако предлагается снять номер на три-четыре ночи, включая 31 декабря и 1 января. Обойдется такое удовольствие от 27,5 тысячи (вместе с завтраком) на двоих.

Отель «Меридиан» предлагает провести новогоднюю ночь в люксе. Цена – от 15,7 тысячи рублей на двоих. Правда, номеров осталось очень мало. Это касается и других гостиниц.

Снять коттедж или домик будет, конечно, дороже: в новогоднюю ночь – от 30 тысяч рублей. Варианты самые разные – в поселках под Мурманском, в Териберке, Полярных Зорях, Кандалакше, Умбе. Опять же многие из них уже забронированы на зимние праздники и придется потратить время на поиски свободного. К слову, некоторые хозяева не принимают гостей младше 25-30 лет.

Альтернатива отелю или домику – съем квартиры. Однокомнатная или двухкомнатная будет стоить в новогоднюю ночь 3 - 6 тысяч.

Поезд или самолет?

Как говорил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, наша область очень удобна для путешествий на Север благодаря своему положению на карте. Так, чтобы добраться из Москвы или Санкт-Петербурга до Мурманска по воздуху, в среднем потребуется провести в самолете 2,5 часа.

Билеты в новогодние праздники, конечно, недешевые. Цена варьируется от 4 до 7 тысяч рублей вылетом из Москвы и от 4 до 8 тысяч – из Санкт-Петербурга. Самая высокая стоимость – 31 декабря (8200 - из Северной столицы и 7300 - из златоглавой).

Еще один вариант – ехать поездом. Романтичнее, однако дольше. Цена будет примерно такой же, как и самолетом – от 3 до 8 тысяч рублей. Если вдруг захочется провести Новый год в дороге, то есть масса билетов от 3,5 тысячи рублей на 31 декабря в двухэтажном поезде в купе, который отправляется из Санкт-Петербурга. Необычно и с комфортом! Правда, в этом случае придется обойтись без традиционного поздравления президента и шампанского.

Активности

Чтобы сбросить пару лишних кило, набранных в процессе поедания оливье за просмотром «Иронии судьбы» и «Голубого огонька», можно заняться активным отдыхом. Так, Мурманск и Кировск ждут всех желающих покататься на лыжах, сноуборде или "ватрушках".

Путешественникам, приехавшим без своего зимнего оборудования, горнолыжные комплексы всегда предложат нужное в аренду. Лыжи или сноуборд будут стоить от 400 рублей в час, ски-пасс (билет на подъемник) обойдется примерно в 1000 рублей за день. Детские билеты и оборудование всегда подешевле.

Те, кому надоели склоны, могут отправиться в путешествие на снегоходах, оленьих упряжках или упряжках с хаски. Стоят такие развлечения 1000 - 1500 рублей с человека, хотя в новогодние праздники цена может вырасти.

Другой вариант активного отдыха - катание на коньках. Например, разовое посещение катка в Мурманске стоит 400 рублей, детский билет – 240 рублей, прокат коньков – 240 рублей. В Ледовом дворце дешевле: билет - от 175 рублей, прокат коньков – 120 рублей.

СКАЗАНО

- На новогодние праздники огромный спрос на туры в Мурманскую область. У нас первые пять дней Нового года уже забронированы, остальные праздничные дни заняты наполовину. Больше всего туристы хотят попасть в Териберку и увидеть северное сияние. Следом на очереди идут путешествия к саамам, поездки в Кировск и к хаски, - поделился с «КП»-Мурманск» президент Ассоциации профессиональных гидов Мурманской области Владимир Онацкий.

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