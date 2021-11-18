Подъезд к Североморску будет временно перекрыт

Движение ограничат на несколько часов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водителей предупреждают о перекрытии автоподъезда к Североморску. Движение ограничат на несколько часов.
- 19 ноября на автодороге Р-21" Кола", подъезд к Североморску (километр 14+297 - километр 19+027), с 10.00 до 12.00 будет закрыто движения для всех видов транспорта. Это связано с проведением взрывных работ, - сообщили в Мурманскавтодоре.
Напомним: водителей предупредили о запрете поездок по новому мосту через Тулому. Официально переправу еще не открыли.
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