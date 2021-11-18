17-летняя жительница Мурманска выиграла на "Красе России" одну из корон

Она завоевала титул "Вице-мисс юная Краса России-2021". Фото: www.instagram.com/maria_yaroshenko/

17 ноября в Сочи прошел финал конкурса "Краса России-2021", участие в котором приняли 46 девушек со всей страны. Мурманскую область представляла 17-летняя студентка Мурманского технологического колледжа сервиса Мария Ярошенко.

Главную корону северянка не выиграла - первой красавицей страны признана 19-летняя Екатерина Вельмакина из Подмосковья. Но и Мария из Сочи без награды не уедет. Она завоевала титул "Вице-мисс юная Краса России-2021".

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