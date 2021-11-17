Жительница Мурманска поборется за звание "Краса России-2021"

Мария училась в гимназии №6, сейчас - в Мурманском технологическом колледже сервиса. Фото: Личный архив

17 ноября в Зимнем театре в Сочи пройдет финал конкурса "Краса России-2021". Всероссийское соревнованию по выбору самой красивой девушки страны проходит в 27 раз.

Мурманскую область представляет 17-летняя Мария Ярошенко. 25 ноября ей исполнится 18 лет.

Мария училась в гимназии №6, сейчас - в Мурманском технологическом колледже сервиса.

Всего в финале участвуют 46 красавиц со всей страны. Победительница поедет на "Мисс Земля".

Поддержать Марию можно на сайте "Комсомольской правды".

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