Сертификат о прививке вакциной "Спутник Лайт" формируется на "Госуслугах" через три недели

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в порядок проведения вакцинации против коронавируса. Фото: Андрей АБРАМОВ

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в порядок проведения вакцинации против коронавируса. Так, изменились сроки формирования сертификата о прививке на "Госуслугах".

- В частности, предусмотрено, что при поступлении на "Госуслуги" информации о первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" сертификат о вакцинации будет формироваться в личном кабинете человека спустя 21 день после процедуры, то есть к моменту формирования иммунитета в результате применения вакцины, - сообщили в правительстве Мурманской области.

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