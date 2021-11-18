В Мурманске сотруднице банка вынесли приговор за растрату 26 миллионов рублей

Суд приговорил мурманчанку к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы банка. Северянку признали виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата имущества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

- Женщина работала старшим специалистом отдела кассовых операций операционного офиса в Мурманске АО «Всероссийский банк развития регионов». Используя свое служебное положение, с июня 2012 года по март 2013 года она забрала из сейфовой комнаты и кассы 26,6 миллиона рублей, принадлежащие кредитной организации. Деньгами распорядилась в личных целях, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд приговорил мурманчанку к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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