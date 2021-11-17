Пассажиропоток аэропорта "Мурманск" вырос в октябре на 37%

Всего за 10 месяцев текущего года аэропорт обслужил 1,1 миллион пассажиров, за два года прирост составил 34%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аэропорт "Мурманск" поделился итогами работы за октябрь 2021 года. За второй осенний месяц услугами главной воздушной гавани Заполярья воспользовались 114 324 пассажира. По отношению к показателям октября 2019 года, пассажиропоток вырос на 37%.

Всего за 10 месяцев текущего года аэропорт обслужил 1,1 миллион пассажиров, за два года прирост составил 34%.

- Сейчас проводится активная работа по расширению внутренней и международной маршрутной сети из аэропорта "Мурманск". Мы рады долгожданному открытию прямых международных перелетов. Ведь уже в октябре первые туристы полетели из Мурманска в Шарм-Эль-Шейх, – прокомментировал гендиректор мурманского аэропорта Руслан Степанец.

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