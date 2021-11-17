На горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» пройдет Чемпионат России по горнолыжному спорту

Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

В городе Полярные Зори на горнолыжном комплексе «Салма» стартует Чемпионат России по горнолыжному спорту. В стартах примут участие 140 спортсменов из 15 регионов России, среди них – члены сборной Российской Федерации.

21 ноября в 16:00 состоится торжественное открытие Чемпионата. Гостей праздника на склоне ждет развлекательная программа, барабанное шоу из Санкт-Петербурга Drum Time, концерт музыкальной группы МИМО Нот из Мурманска, детская анимация, конкурсы от Кольской АЭС, розыгрыши ski-pass от ГК «Салма». Завершит мероприятие праздничный фейерверк.

21 ноября подъемники на горнолыжном склоне будут работать с 9:00 до 18:30. С 14:00 на свежем воздухе гости комплекса смогут попробовать блюда северной кухни.

Для зрителей и спортсменов организованы бесплатные автобусы по маршруту:

Полярные Зори – г/к «Салма» в 14:00, 14:40, 15:20, 16:00;

г/к «Салма» – Полярные Зори 14:20, 15:00, 15:40, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00.

Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

В последующие три дня, 22-24 ноября, любители зимнего спорта и болельщики смогут поддержать сильнейших спортсменов России и зарядиться хорошим настроением на склонах «Салмы» во время проведения Чемпионата по горнолыжному спорту в дисциплине «параллельный слалом».

Начало стартов соревнований каждого дня в 11:00:

22 ноября 2021 г.– квалификация спортсменов, мужчины и женщины.

23 ноября 2021 г.– параллельный слалом, мужчины.

24 ноября 2021 г.– параллельный слалом, женщины.

Соревнования проходят при поддержке Кольской АЭС, Министерства спорта РФ, Правительства Мурманской области и Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru