В колонию Мурманской области пытались передать опасный сканворд

В журнале сканвордов тщательно вырезали полость, чтобы поместить туда гаджет. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

Отдел безопасности исправительной колонии строгого режима №18 в Мурмашах при досмотре бандероли, поступившей от жителя Колы, обнаружил внутри мобильный телефон. В журнале сканвордов тщательно вырезали полость, чтобы поместить туда гаджет.

- По данному факту проводится проверка. Материалы будут переданы в отдел полиции по месту регистрации отправителя бандероли, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

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