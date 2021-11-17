В Мурманске пациентов в больнице кормили просрочкой

Поставщику назначили штраф в 56 тысяч рублей, но он решил его оспорить. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одну из больниц Мурманска поставили крупы для питания с просроченными документами. Действие деклараций о соответствии требованиям качества и безопасности истекло до поставки. Вместо ноября 2020-го- февраля 2021-го крупы привезли только в марте и апреле этого года.

Поставщику назначили штраф в 56 тысяч рублей, но он решил его оспорить.

- Не согласившись с вынесенным решением, предприятие обратилось в Арбитражный суд Мурманской области. Решением суда, постановление Управления было оставлено без изменений, жалоба – без удовлетворения. Решение суда вступило в силу 15 ноября 2021 года, - сообщили в пресс-службе Североморского МУ Россельхознадзора.

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