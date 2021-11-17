Житель Кировска украл генератор у дорожных рабочих на трассе «Кола»

Злоумышленник вину признал и пояснил, что ехал по «Коле» и увидел бензогенератор. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В полицию Кандалакши с заявление о краже бензинового генератора обратился представитель дорожной организации. На месте происшествия стражи порядка опросили заявителя, рабочих организации и выяснили, что вечером на трассе "Кола" велись работы. На обочине находился бензиновый генератор. Когда в нем закончился бензин, рабочие ненадолго отлучились, чтобы принести топливо. когда пришли, техники уже не было.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли следы обуви и протекторов. Оказалось, что преступление совершил 23-летний житель Кировска. Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

Злоумышленник вину признал и пояснил, что ехал по «Коле» и увидел бензогенератор. Так как рядом никого не было, он решил прихватить «бесхозную» вещь.

Стоит отметить, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. В прошлый раз он украл скамейки от здания кафе в Зеленоборском.

- В отношении мужчины дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис досрочно выходит с самоизоляции по коронавирусу. Губернатор Мурманской области проведет встречи вживую (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru