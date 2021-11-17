Необычная модель из Мурманска приняла участие в «Давай поженимся»

Увидеть выпуск «Давай поженимся» с участием Сандры Капшук можно будет уже на следующей неделе - 24 и 25 ноября. Фото: Личный архив

Модель из Мурманска Сандра Капшук стала участницей популярной телепередачи «Давай поженимся» в роли одной из невест, пришедших к жениху.

- Меня давно звали менеджеры, писали много раз, но я сначала не хотела участвовать. А потом решила, что это было бы интересно, - рассказала «КП»-Мурманск» Сандра.

В качестве подарка жениху она выбрала продемонстрировать позинг для мужчин (демонстрация разных поз, которые модели принимают перед фотографом). Авторы программы предложили северянке станцевать, но Сандра уверена – нужно делать только то, что хорошо умеешь.

- Лариса Гузеева оценила мою уверенность в себе, то, что я постоянно над собой работаю. Я предполагала, что жених обратит на меня внимание, так как у меня было нетипичное поведение в соотношении с другими невестами: я не пыталась ему нравится, а была самой собой, была личностью, а это притягивает, - говорит наша героиня.

Увидеть выпуск «Давай поженимся» с участием Сандры Капшук можно будет уже на следующей неделе - 24 и 25 ноября.

Особенность модели из Мурманска в том, что она альбинос. Она не только востребована у брендов и фотографов, в том числе и зарубежных, но и активно ведет соцсети, рассказывая о своей профессии и том, как принять себя, не стесняться необычной внешности и того, что мы привыкли считать недостатками.

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