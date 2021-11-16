Дедушка из Апатитов потерял 370 тысяч рублей при покупке снегохода

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ Фото: Иван ВИСЛОВ

72-летний житель Апатитов стал жертвой мошенников. В полиции мужчина рассказал, что около месяца назад решил купить снегоход. На сайте одного из интернет-магазинов он нашел информацию о продаже интересующего его транспорта. Цена апатитчанина устроила, он связался с якобы сотрудником интернет-магазина, который ему сказал, что нужно полностью оплатить товар, а также его доставку и комиссию.

- В банке северянин перевел более 370 тысяч рублей на указанный злоумышленником счет. После этого связь с мошенником прекратилась. Мужчина попросил своего внука проследить за доставкой снегохода. Молодой человек пришел в офис транспортной компании, которая должна была совершить доставку, где выяснил, что данных о посылке на имя его деда в базе нет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Аферистам грозит до шести лет лишения свободы.

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