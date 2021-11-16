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Здоровье16 ноября 2021 12:16

За сутки в Мурманской области 271 человек заболел коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 16 ноября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На лечении остаются 17 183 пациента.

На лечении остаются 17 183 пациента.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 16 ноября 2021 года, за последние сутки 271 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 83 241 человек, количество летальных исходов - 2452 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+81, всего 39698), Североморск (+20, всего 7273), Кандалакшский район (+44, всего 6124).

Выздоровели 63 606 северян, на лечении остаются 17 183 пациента.

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