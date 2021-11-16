За сутки в Мурманской области 271 человек заболел коронавирусом

На лечении остаются 17 183 пациента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 16 ноября 2021 года, за последние сутки 271 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 83 241 человек, количество летальных исходов - 2452 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+81, всего 39698), Североморск (+20, всего 7273), Кандалакшский район (+44, всего 6124).

Выздоровели 63 606 северян, на лечении остаются 17 183 пациента.

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