За сутки в Мурманской области 271 человек заболел коронавирусом

На лечении остаются 17 183 пациента.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 16 ноября 2021 года, за последние сутки 271 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 83 241 человек, количество летальных исходов - 2452 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+81, всего 39698), Североморск (+20, всего 7273), Кандалакшский район (+44, всего 6124).
Выздоровели 63 606 северян, на лечении остаются 17 183 пациента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Никель и Заполярный. Купить морепродукты можно будет в течение семи часов (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru