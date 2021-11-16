Житель Мурманска засудил управляющую компанию за сход снега на его машину

Однако Первомайский суд постановил, что УК не аккуратно убирала наледь. Поэтому ее и признали виновной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Мурманска смог добиться в суде возмещения материального ущерба от управляющей компании. Поводом для иска стало повреждение его машины.

Когда рабочие убирали наледь с крыши жилого дома, то масса рухнула на припаркованный рядом автомобиль, разбив лобовое стекло, помяв капот. Также снег попал в салон. Добровольно давать деньги на ремонт машины УК не захотела.

- Представитель ответчика в суде ссылался на решение Арбитражного суда Мурманской области, по которому на Фонд капитального ремонта Мурманской области возложена обязанность разработать новое проектное решение на установку по периметру крыши многоквартирного дома ограждения кровли высотой 1,2 метра со сварными соединениями угловых стыков элементов каркаса ограждений (стоек, раскосов) с включением работ по демонтажу с кровли оставшихся (не обрушившихся) секций ограждения, не соответствующих установленным требованиям; выполнить работы по монтажу ограждения и снегозадержателей в соответствии с вновь разработанными проектными решениями и инструкцией предприятия – изготовителя по их монтажу. В связи с чем полагал, что ответственность за причиненный ущерб должна быть возложена на Фонд, - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Однако Первомайский суд постановил, что УК не аккуратно убирала наледь. Поэтому ее и признали виновной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Никель и Заполярный. Купить морепродукты можно будет в течение семи часов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru