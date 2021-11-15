В 2021 году «Черная пятница» стала в два раза популярнее у жителей Мурманска, чем в 2020-м

В Мурманской области самый высокий рост интереса к шопингу продемонстрировали жители городов: Североморск, Апатиты, Кандалакша и Кировск – почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес мурманчан ко «Всемирному дню шопинга». С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос на 35% по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось примерно вдвое.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 58% мурманских интернет-пользователей. Причем, наибольший прирост покупателей зафиксирован у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 56% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Wildberries с ростом в 37%. Тройку лидеров замкнул My-Shop.ru с показателем в 27%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – этой категорией интересовались 65% мурманчан, совершающих покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 11% интернет-пользователей, спортивным товарам – 4,8%, далее следуют товары для здоровья (аптеки), на которые пришлось около 4%.

В Мурманской области самый высокий рост интереса к шопингу продемонстрировали жители городов: Североморск, Апатиты, Кандалакша и Кировск – почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова на Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.

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