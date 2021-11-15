В Мурманской области ловят пьяных водителей

В районе улицы Шевченко ГИБДД остановили 34-летнего северянина за рулем ВАЗа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении двух жителей Мурманска возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Им грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В районе улицы Шевченко ГИБДД остановили 34-летнего северянина за рулем ВАЗа. Мужчина был явно пьян, но от медицинского освидетельствования отказался. Ранее он привлекался к уголовной и административной ответственности. Водительских прав никогда не имел.

Второго северянина сотрудники ГИБДД заподозрили из-за неуверенной езды на Mazda. Водитель отказался остановиться по требованию и пытался скрыться сначала на машине, а потом убежать. У задержанного с сильными признаками опьянения в крови обнаружили 0,7 мг алкоголя. Установлено, что он ранее привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

- Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости употребления алкоголя перед поездками на автомобиле и накануне, просит граждан не подвергать здоровье и жизни окружающих людей опасности, не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом состоянии, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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