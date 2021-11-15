Заключенного мурманской колонии ждет суд за взятку в 12 тысяч рублей

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи Мурманска завершили расследование уголовного дела в отношении отбывающего наказание 33-летнего мужчины. Он обвиняется по части 3 ст. 291 УК РФ за дачу взятки должностному лицу.

В мае 2021 года северянин, содержащийся в исправительной колонии Мурманска за незаконный оборот наркотиков, предложил младшему инспектору группы надзора за взятку пронести на режимную территорию аудиотехнику и мобильные телефоны и передать ему. Согласно правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, такие вещи осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках.

Инспектор не захотел быть причастным к преступлению и сообщил руководству ИК об этом.

- В августе преступную деятельность осужденного пресекли после передачи им 12 тысяч рублей за пронос инспектором учреждения запрещенных в колонии предметов. Вину мужчина признал полностью, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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