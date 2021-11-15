В Мурманске мужчина погиб после падения с крыши

По предварительной версии, погибший мужчина помогал строить дом.
Фото: Мария ЛЕНЦ
На улице Дружной в Мурманске, что находится рядом с улице Скальной, 15 ноября произошел несчастный случай. С крыши строящегося частного здания упал мужчина, травмы оказались несовместимы с жизнью.
- Прибывшие на место происшествия следователи осмотрели тело. Телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Травмы характерны для падения с высоты. Личность погибшего установлена, им оказался 38-летний житель Иваново, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.
По предварительной версии, погибший мужчина помогал строить дом. Свидетелями его падения стали другие рабочие.
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