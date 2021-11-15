В Кандалакшском районе водитель BMW уснул за рулем и попал в страшное ДТП

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/spasinfo51

Ночью 15 ноября в Кандалакшском районе произошло серьезное ДТП с участием одной машины.

- В 02.15 на 1075 километре автодороги Р-21 "Кола" водитель BMW, двигаясь со стороны Петрозаводска в сторону Апатитов, уснул за рулем, не справился с управлением, из-за чего съехал в правый придорожный кювет. Машина опрокинулась, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

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