Движение по дороге Заполярный-Самильярви ограничат на три дня

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и обращать внимание на требования временных дорожных знаков. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 16 по 18 ноября участок дороги Заполярный-Самильярви (4 километр +597 метров) будет закрыт. Ограничение движения действует с 08.00 до 20.00 для всех транспортных средств.

- Перерыв движения связан с производством работ по замене балок пролетного строения путепровода через железную дорогу. Для объезда участка производства работ необходимо использовать автодорогу общего пользования Р-21 «Кола», - сообщили в Мурманскавтодоре.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и обращать внимание на требования временных дорожных знаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Североморске спасли двух провалившихся под лед мужчин. ЧП случилось на озере в районе горы Пуазвайвенч (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru