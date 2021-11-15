Движение по дороге Заполярный-Самильярви ограничат на три дня

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и обращать внимание на требования временных дорожных знаков.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С 16 по 18 ноября участок дороги Заполярный-Самильярви (4 километр +597 метров) будет закрыт. Ограничение движения действует с 08.00 до 20.00 для всех транспортных средств.
- Перерыв движения связан с производством работ по замене балок пролетного строения путепровода через железную дорогу. Для объезда участка производства работ необходимо использовать автодорогу общего пользования Р-21 «Кола», - сообщили в Мурманскавтодоре.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и обращать внимание на требования временных дорожных знаков.
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