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Общество15 ноября 2021 8:13

Движение по дороге Заполярный-Самильярви ограничат на три дня

Проезд будет временно закрыт для всех транспортных средств
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и обращать внимание на требования временных дорожных знаков.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и обращать внимание на требования временных дорожных знаков.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 16 по 18 ноября участок дороги Заполярный-Самильярви (4 километр +597 метров) будет закрыт. Ограничение движения действует с 08.00 до 20.00 для всех транспортных средств.

- Перерыв движения связан с производством работ по замене балок пролетного строения путепровода через железную дорогу. Для объезда участка производства работ необходимо использовать автодорогу общего пользования Р-21 «Кола», - сообщили в Мурманскавтодоре.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и обращать внимание на требования временных дорожных знаков.

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