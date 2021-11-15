В Мурманской области появилась новая QR-услуга

Северянам без QR-кода предлагают платные услуги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября в Мурманской области действует система QR-кодов, а с 11 ноября расширен перечень мест, где их надо предъявлять.

Теперь непривитые северяне без медотвода и ПЦР-теста не могут ходить в кино, театры, в ТЦ и ТРЦ, сауны, спортзалы и т.д. Ожидаемо на сайтах бесплатных объявлений появились объявления с предложением помочь тем, у кого нет QR-кода.

- Я могу предложить различные услуги тем, кто его не имеет, например, поход в ТЦ/доставка из ТЦ вещей, продуктов и т.д. - пишет автор такого предложения.

За свою помощь он хочет плату от 400 рублей. Много таких объявлений размещают несовершеннолетние, которым QR-код не нужен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске появилась стихийная свалка из 400 покрышек. Неизвестные выгрузили их стопками на улице Ломоносова (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru