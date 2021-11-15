От коронавируса в Мурманской области привились 284 тысячи человек

План по вакцинации представляет собой 80% от взрослого населения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области продолжаются две прививочные кампании: от гриппа и коронавируса. Первую выполнили на 30%, вторую - на 61%.

- От коронавируса привились 284 тысячи человек без учета иностранных граждан и ревакцинированных. В том числе в мобильных пунктах в Мурманске за неделю привилось более трех тысяч человек. В области работают 49 бригад, - сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Он отметил, что резкого подъема заболеваемости в Заполярье нет. На данный момент развернуто 1194 ковидные койки, в том числе 932 с кислородом и 135 с ИВЛ.

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