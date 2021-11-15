Андрей Чибис ушел на самоизоляцию по коронавирусу из-за болезни родственника

Андрей Чибис прошел ревакцинацию от коронавируса. Фото: правительство Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ближайшее время будет работать удаленно.
- В кругу моих близких нашли коронавирус. У меня все тесты отрицательные, но по всем правилам я ушел на самоизоляцию, - отметил глава региона.
Ранее Андрей Чибис прошел ревакцинацию от коронавируса.
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