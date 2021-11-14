Житель Полярных Зорь попал под уголовное дело за вождение в нетрезвом виде

Северянин снова сел за руль пьяным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госавтоинспекторы продолжают выявлять на дорогах Заполярья нетрезвых водителей. Так, в Полярных Зорях на улице Ленина сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль "ГАЗ", которым управлял 30-летний местный житель. При общении с ним инспекторы заподозрили, что водитель не трезв, и медосвидетельствование это подтвердило.

В отношении северянина составили административный протокол об отстранении от управления автомобилем.

При проверке нарушителя по базам данных ГИБДД выяснилось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В июле 2021 года суд приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на 1,5 года. Несмотря на это, северянин снова сел за руль пьяным.

- В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Ему грозит до трех лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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