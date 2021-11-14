Мурманск и Белгород может связать прямое авиасообщение

Белгород и Мурманск вскоре могут связать прямые самолеты. Фото: Олег ФИЛОНОК

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Мурманск вскоре могут связать прямые самолеты.

Росавиация уже утвердила на 2022 год девять субсидированных маршрутов из Белгорода, а из-за образовавшейся экономии появилась возможность запустить еще два субсидированных направления, в числе которых и столица Заполярья.

- Прорабатываются Новосибирск и Мурманск. Предварительная договоренность регионов с Росавиацией достигнута, - сообщил Вячеслав Гладков на личной странице в соцсетях.

Напомним: Мурманская область поддержит авиаперелеты в Сочи, Воронеж, Белгород и Казань. Эти направления, а также в Краснодар, Калугу и Архангельск, участвуют в софинансировании региональных перелетов на 2022 год.

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